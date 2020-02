PSG : ce fort en gueule manque à Paris, il était à Marseille…

true

Plusieurs jours, déjà, que l’actualité du PSG s’est échappée du terrain. Sortie (médiatique) de Neymar au sujet de son ancienne blessure, celles des joueurs qui fêtent leurs anniversaires, vidéos sur les réseaux sociaux, blessures de certains cadres, la récente victoire obtenue face aux Girondins de Bordeaux a presque été passée sous silence.

Résultat, certains médias se demandent (déjà) si le PSG ne va pas retomber dans ses travers habituels à quelques jours du 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

Jean-Philippe Durand, qui a remporté la Coupe aux grandes oreilles en 1993 avec l’OM, a un élément de réponse tout trouvé à la question. Qui a pour nom Bernard Tapie. Propos accordés à RMC.

🎙💬 Jean-Philippe Durand, champion d’Europe 93 avec l’OM : « Je pense que la situation du PSG, tout ce qui entoure le club, ne serait jamais arrivée avec un manager comme Bernard Tapie. » — RMC Sport (@RMCsport) February 24, 2020

« En 1993, quand on gagne la Coupe d’Europe, on n’a peut-être pas l’équipe la plus brillante de l’histoire de l’OM. Par contre, en termes de caractère, de mentalité, d’état d’esprit, on était vraiment au top. On avait vraiment un but commun, celui d’aller au bout. On n’aurait jamais gagné la Coupe d’Europe sans être managé par un homme comme Bernard Tapie, qui savait tirer le maximum de chaque joueur. La situation actuelle du PSG, tout ce qui entoure le club, ne serait jamais arrivée avec un manager comme Tapie. Si Tapie était au PSG aujourd’hui, ça se passerait différemment. »