PSG : ces coéquipiers que Neymar a longtemps méprisés 

Au sommet de son art depuis qu’il a signé au PSG à l’été 2017, Neymar (27 ans) n’a pas toujours connu un long fleuve tranquille dans la Ville Lumière.

Le PSG s’apprête à écrire son histoire. Dimanche, à Lisbonne, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions (21h) et saura s’il est enfin capable de rejoindre l’OM dans la légende du football français. En attendant, une atmosphère s’est créée en interne depuis le 8e de finale retour remporté contre le Borussia Dortmund en mars dernier. « Après ce match, j’ai eu l’impression qu’on avait créé une atmosphère, a avoué Thomas Tuchel soir de la qualification en demi-finales. Ces joueurs voulaient montrer qu’ils étaient capables de combattre ensemble. »

Depuis, même TT a retrouvé de la crédibilité auprès de ses joueurs et déroule sa méthode sans souci extérieur. Du côté de Neymar, tous les feux semblent aussi au vert. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que l’attaquant brésilien se sent enfin comme un poisson dans l’eau à Paris… où il n’appréciait pas certains coéquipiers à son arrivée en provenance du FC Barcelone à l’été 2017.

« Neymar n’est plus cette star qui méprisait les plus jeunes »

« Neymar n’est plus cette star qui, au début, méprisait les plus jeunes, n’hésitait pas à les vilipender en public, comme avec Stanley Nsoki à Nîmes en septembre 2018. Ou les tacler sèchement à l’entraînement, comme avec Colin Dagba quelques mois plus tard, rappelle le quotidien sportif. Il est juste cette star qui s’amuse, régale, porte l’équipe, assure l’ambiance musicale au retour à l’hôtel et concerne tout le monde. Neymar apparaît plus libéré, vraiment heureux de porter ce maillot et cela ne semble pas feint. »