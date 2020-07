PSG : Daniel Riolo a identifié le futur capitaine

true

Dans l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a tressé des louange à Presnel Kimpembe. Le journaliste le verrait bien devenir capitaine du PSG.

Récemment, Presnel Kimpembe a prolongé son engagement jusqu’en 2024 au PSG. À 24 ans, le champion du monde 2018 a souhaité s’engager sur le très long terme avec son club formateur. Dans sa carrière, le natif de Beaumont-sur-Oise a connu uniquement le club de la capitale.

Alors que plusieurs « Titis Parisiens » cherchent à partir loin du Parc des Princes, « Presko » reste fidèle au Rouge et Bleu. Forcément, cet amour du maillot plaît aux amoureux du PSG. Dans les années à venir, son rôle au sein du vestiaire parisien devrait s’étoffer.

Pour Riolo, « Kimpembe incarne déjà le présent » du PSG

Sur RMC, dans l’After Foot, Daniel Riolo a tressé des louanges à Kimpembe. Le journaliste souhaite que le défenseur central prenne plus de place au sein du vestiaire. « Kimpembe incarne déjà le présent, même avec Thiago Silva. Cela fait un an que je le dis. Notamment sur les matches de Ligue des Champions, comme le dernier face à Dortmund, je militais pour une charnière Marquinhos, Kimpembe. Les faits m’ont donné raison. J’ai toujours pensé que sur les gros matchs, on ne voyait pas ce que certains évoquaient comme de la nonchalance ou une rigueur un peu moins nette. Je l’ai toujours trouvé bon sur les gros matches. Qu’on ne vienne pas me dire qu’il a failli parce qu’un ballon tombé du ciel lui a percuté le coude contre Manchester United. Ce n’est pas de sa faute si un pénalty est tombé de la planète Mars. Il ne faut pas dire de bêtises. Il n’est pas coupable de ce traquenard. »

Pour Riolo, Thomas Tuchel doit installer Kimpembe comme un titulaire à part entière. « Pour le reste, je le trouve bon. Il doit être titulaire dès maintenant. Encore plus pour l’avenir, j’aimerai qu’on lui fasse confiance. J’aimerai qu’il soit vice-capitaine et un acteur important de ce vestiaire. C’est un vrai Parisien. Il adore le PSG. C’est un enfant du club, il y a une charge symbolique qu’il ne faut pas négliger. »