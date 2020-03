PSG – Dortmund (2-0) : les Allemands l’assurent, Neymar n’est qu’un bon acteur

true

Hier soir, dans un Parc des Princes réduit au silence, le Borussia Dortmund a été éliminé de la Ligue des Champions, au terme d’une défaite, 0-2. Seul incident notable de cette rencontre, une bagarre générale en toute fin de match avec les joueurs du PSG.

En cause, une faute de Emre Can sur Neymar, qui a vite dégénéré en explications musclée entre les deux hommes. Résultat, expulsion du milieu de terrain allemand et sentiment d’injustice pour certains de ses partenaires. Notamment pour Michael Zorc, comme il s’en expliqué sur les ondes de Sky Deutschland.

« Un bon acteur qui l’a montré sur cette action »

« L’expulsion est trop sévère. Emre lui a tenu tête et nous savons tous que Neymar est un bon acteur, il l’a montré sur cette action. »