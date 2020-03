PSG – Dortmund (2-0) : Neymar avait prévenu Al-Khelaïfi qu’il frapperait fort

true

S’il se fait discret depuis que Leonardo est revenu au PSG, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas contenir sa satisfaction après la rencontre. Le président parisien s’est exprimé au micro de RMC Sport, confiant une petite promesse de neymar avant la rencontre.

Al-Khelaïfi ne veut pas s’arrêter là

« C’était un grand match. Tout le monde avait des doutes sur le PSG. Tout le monde disait qu’on restait sur trois éliminations en 8es de finale. Aujourd’hui, on a prouvé qu’on est là, les joueurs et le staff ont du caractère. Les supporters n’étaient pas dans le stade, mais ils étaient dans nos cœurs. Ils étaient derrière le stade, ils ont fait du bruit. On a senti leur soutien. Ça a été un match parfait, vraiment magnifique. On est très content de s’être qualifié pour les quarts pour la première fois depuis 2016. Mais on ne veut pas s’arrêter là. Notre ambition est plus grande. Mais aujourd’hui, on a mérité de célébrer. Après, on se penchera sur les quarts. »

Très fier des supporters

« Ce match, c’était pour eux aussi. Ils ont toujours été derrière nous. Ils sont très importants pour le club. On a besoin de nos supporters, ce sont vraiment les meilleurs du monde ! Je suis très fier d’eux. »

Neymar avait annoncé son grand match

« J’ai parlé avec lui avant le match. Il m’a dit : « A 100%, je me sens bien, vous allez voir président ». Il a fait un grand match, je suis très fier de lui, de toute l’équipe. Les 11 joueurs et ceux qui sont entrés, tout le monde a été solide, ensemble. Et on a gagné. »