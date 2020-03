PSG – Dortmund : à huis clos au Parc des Princes, ce n’est pas une première

true

On l’a donc appris il y a quelques minutes seulement : le 8e de finale retour opposant mercredi soir le PSG au Borussia Dortmund aura lieu à huis clos. La décision, et vous l’avez compris, s’explique par la propagation de l’épidémie du coronavirus en France et dans le monde.

Comme nos confrères du Parisien le soulignent justement, ce n’est pas la première fois que le Paris Saint-Germain disputera une rencontre sans le moindre supporter. En effet, le 28 mars 2010, les Parisiens affrontaient et battaient l’équipe de Boulogne-sur-Mer en championnat. Rencontre qui s’était soldée par une victoire sur le score de 3-0.

Incidents face à l’OM

La décision de jouer à huis clos avait été prise après des incidents survenus contre l’Olympique de Marseille.