PSG – Dortmund : les supporters seront remboursés

PSG-Dortmund, mercredi, ce sera à huis clos à cause du Coronavirus. Une mesure imposés par la Préfecture de Paris.

Le PSG a indiqué qu’il rembourserait les billets pour le match, expliquant que tout acheteur d’« un ou plusieurs billet(s) […], indépendamment de tout contrat d’abonnement, (sera) remboursé automatiquement et en intégralité du montant des billets pour le match PSG-Dortmund ». Les abonnés, eux, seront informés plus tard des suites données.