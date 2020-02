PSG : Dortmund, Neymar, l’anniversaire des Sud-américains, les Girondins… Tuchel sur tous les fronts !

true

La défaite du PSG à Dortmund

« On a manqué de détermination pour gagner ce match. On a aussi manqué de capacités pour s’adapter aux situations. Ce n’était pas notre meilleur match, mais pas un match horrible. Il y avait un tel contexte, une telle énergie. C’est un petit peu comme à Anfield. On doit regagner de la confiance sans trop penser au match retour même si c’est dans notre tête. »

La gestion du temps de jeu de Neymar

« Il n’y a pas d’explications à donner, c’est une discussion entre les médecins, le club et moi au sujet d’une blessure. Imaginez qu’on ait laissé jouer Neymar avant Dortmund, que sa blessure s’aggrave et qu’il manque trois mois… Auriez-vous eu la même question ? Nous, on doit prendre une décision sur le moment et pas après. Vous pouvez me croire, on a longtemps réfléchi avant de faire ce choix. Moi je veux jouer chaque match avec Neymar que ce soit contre Lyon, Dijon, Dortmund. D’ici le match retour, si c’est possible il va avoir un maximum de temps de jeu, ça c’est certain »

L’anniversaire d’Icardi, Di Maria et Cavani

« J’étais vraiment surpris de ces vidéos, de cette manière. Vraiment surpris. En interne, on a parlé et ça doit rester interne. C’était un jour libre, oui. C’est la vie privée, oui. Mais on a parlé de ça en interne, et ça doit le rester. Nous ne sommes pas heureux de cette image. Je ne peux pas donner de conseils au club, ce n’est pas mon rôle. ».

La réception de Bordeaux

« Il faut montrer au Parc que nous sommes capables de faire un match intensif. J’attends une équipe de Bordeaux défensive, qui va jouer en contres. Elle est très forte sur coups de pied arrêtés. »