PSG – Mercato : Leonardo a deux nouvelles pistes dans le Calcio

L’Equipe le révèle ce samedi : le directeur sportif du PSG Leonardo, qui garde un œil avisé sur le Calcio italien, s’intéresse à deux joueurs de la Lazio, tous deux Serbes : son latéral droit Adam Marusic et son milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic.

Le coach de la Lazio est aussi apprécié de Leonardo

A 24 ans, le Serbe a inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives cette saison. La concurrence s’annonce rude sur ce dossier car Chelsea et le Real Madrid, notamment, cible aussi le joueur. A 27 ans, Marusic, lui, n’a disputé que 9 matchs cette saison (1 but). Polyvalent, il peut évoluer sur tout le couloir droit. Passé par Ostende (Belgique), le Serbe a moins de références que son compatriote. Enfin, toujours selon L’Equipe, Leonardo serait sous le charme du coach de la Lazio, l’ancien attaquant Simone Inzaghi.