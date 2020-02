PSG : Dugarry tacle Leonardo, Mbappé, Verratti et le « PSG Circus »

true

Les comportements de starlettes, Christophe Dugarry n’aime pas ça. Et il est servi depuis quelques jours avec le PSG ! Sur RMC, l’ancien, champion du monde a donc tiré à boulets rouges, ce lundi soir, en plaignant le pauvre Thomas Tuchel. « Que voulez-vous qu’il fasse Tuchel ? Il n’a aucun pouvoir le pauvre, le peu de pouvoir qu’il avait, les dirigeants lui ont pris. Au lieu d’être renforcé quand il y a des attitudes des joueurs qui ne sont pas bonnes, Tuchel n’a aucun soutien du PSG, de sa direction. Quand il est insulté publiquement par le frère d’un joueur, est-ce qu’il y a une déclaration pour le défendre ? Jamais. Sincèrement, je me demande comment Tuchel tient encore. »

Selon Duga, Leonardo n’est pas assez strict. « On pensait que Leonardo allait faire la loi, mais il n’est pas capable, les joueurs font la loi et ont le pouvoir. » Et à l’ancien marseillais de cibler Marco Verratti et Kylian Mbappé. « Franchement que je vois le carton jaune pris par Verratti, un gars qui gagne 1M€ par mois, c’est une honte. Et l’attitude de Mbappé qu’ils veulent prolonger pour 50 M€ par an… Mais pourquoi voulez-vous que les mecs s’embêtent, ils ne pensent qu’à eux, rien n’est grave ! Quand on voit ce qu’il se passe à Paris depuis un an et demi, c’est le PSG Circus, un club de fadas. Il me tarde de voir le match retour le 11 mars, et qu’on parle football. Car ce PSG-là me fatigue, m’ennuie, me saoule. »