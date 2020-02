PSG : Ludovic Obraniak se paye Neymar et Mbappé !

true

Le PSG n’a pas brillé hier soir pour battre les Girondins de Bordeaux. Après la rencontre, Ludovic Obraniak a ciblé les deux stars parisiennes, Neymar et Kylian Mbappé, dans l’émission L’Equipe du Soir.

« Neymar s’est fait expulser. Quand tout va bien, il régale, il tire tout le monde vers le haut. Mais quand ça ne va pas, il lâche, il ne porte plus l’équipe. On l’a vu après Dortmund : il n’était pas content de sa gestion alors il a convoqué les médias. Et là, contre Bordeaux, il perd ses nerfs. J’ai cru qu’à 28 ans, il pourrait être un leader. Mais non. »

Mbappé en a aussi pris pour son grade, par rapport à trop oublier de défendre selon Obraniak. « J’aime bien voir le PSG jouer avec 4 attaquants, mais il faudra que l’équipe joue plus haut pour réduire les espaces, et que tout le monde défende, y compris les attaquants. Mbappé ne fait pas assez d’efforts quand il perd le ballon. Il ne pense pas à se replacer. »