PSG : économies, postes, priorités…voici le Mercato parisien

Confronté à de lourdes pertes, en raison du COVID-19, le PSG va devoir se montrer raisonnable lors de ce mercato d’été. La preuve.

On le sait, le PSG fait indéniablement partie des clubs les plus touchés économiquement par l’épidémie du coronavirus. Une perte lourde estimée à plus de 200 millions d’euros. Depuis, place aux économies, nécessairement bienvenues avec les départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani, soit 34 millions d’euros annuels en salaires.

Il faut, au sujet de Meunier, Kurzawa et Choupo-Moting, rajouter 8 millions d’euros annuels d’économies.

Deux latéraux, un milieu de terrain

Reste toutefois une autre évidence : Paris ne va pas affoler le prochain mercato avec de colossales dépenses. Près de 58 millions d’euros ont (déjà) été dépensés pour Mauro Icardi et il faut s’attendre désormais, selon l’Equipe du jour, à trois chantiers prioritaires : deux latéraux et un milieu de terrain. Et, enfin, une doublure pour Keylor Navas.