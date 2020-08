PSG, FC Barcelone : pour cet ex-proche de Neymar, Messi a été invisible lors de la remontada

true

Interrogé par l’Equipe, Joseph Pons, ex-conseiller d’image de Neymar, a expliqué que la star du PSG était motivé par la pression.

Mercredi, le PSG croisera la route de l’Atalanta Bergame, en quarts de finale de la C1. Le rendez-vous de la saison est attendu par tous les amoureux des Rouge et Bleu. Mbappé sur le banc des remplaçants, le club de la capitale comptera plus que jamais sur Neymar. La star brésilienne a le destin de Paris dans ses pieds.

Interrogé par le quotidien l’Equipe, Josep Pons, ex-conseiller d’image de Neymar, est revenu sur la personnalité du Brésilien. Pour lui, le joueur formé à Santos est infaillible devant la pression. « Ce soir-là (8es de finale retour de la C1, le 8 mars 2017, 6-1 pour le FC Barcelone face au PSG), Messi a été invisible. C’est Neymar qui a porté l’équipe et rendu l’exploit possible. Il y a plein d’exemples : la finale de la C1 à Berlin (en 2015, 3-1 contre la Juve), une finale de coupe du Roi contre Bilbao (3-1 en 2015)… D’une manière ou d’une autre, il répondait présent. Il était toujours déterminant pour déchirer la maille défensive déployée autour de Messi. »

Dans la suite de son propos, Josep Pons a salué le caractère de Neymar. « Plus il y a de pression, plus le défi est grand, plus l’adversaire est dur avec lui, plus il est motivé pour montrer son talent (…). Neymar est un artiste. Il s’exprime par son talent, sa magie. C’est sa manière de répondre à la brutalité (…). Personne n’a reçu autant de coups que lui dans le foot actuel. » Aucun doute que l’Atlanta serrera l’offensif du PSG de près dans la nuit lisboète. À Neymar de s’en dépêtrer pour conduire le PSG au stade des demi-finales de la coupe aux grandes oreilles.