PSG : fête après Dortmund, attaques de Neymar… Marquinhos sort les muscles

Les joueurs du PSG torses nus sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à fêter en grandes pompes l’anniversaire du trio Icardi-Di Maria-Cavani, cela a proviqué l’indignation de certains observateurs et supporters, deux jours après la défaite en Ligue des champions à Dortmund. Mais Marquinhos a voulu éteindre l’incendie ce midi en conférence de presse, à la veille du match contre Bordeaux. Le Brésilien s’est excusé, du bout des lèvres, tout en se plaignant d’être « vraiment visés 24h/24 »…

« C’était une erreur de voir des images diffusées comme ça, a-t-il expliqué. On est conscient de ça. C’était un anniversaire prévu avant. C’était un moment où on essayait d’oublier le foot. On est vraiment visés 24 heures sur 24. Ce n’est pas un manque de respect. Il faut faire attention avec les images, parce qu’il y a des gens qui vivent pour le club. Après le match on était aussi très déçus et tristes. On ne voulait pas manquer de respect. C’était une volonté d’oublier le foot ».

Marquinhos prend parti pour Neymar

Concernant les propos de Neymar sur la gestion de sa blessure avant Dortmund, Marquinhos n’a pas fait non plus dans ls détail. « Ce n’est pas notre décision, il y a beaucoup de réunions mais nous on y participe pas, a-t-il commenté. C’était entre le staff technique et médical. Nous les joueurs, on veut toujours être sur le terrain pour arriver en bonne forme. Après il faut analyser tout le cas et les différents côtés pour prendre une décision. »