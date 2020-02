PSG : la presse espagnole lance (déjà) le mercato de Kylian Mbappé

true

La presse espagnole a déjà débuté son travail de sape au sujet du mercato d’été de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont aux aguets.

Le feuilleton risque d’être long. Très long même. Et chaque jour qui passe, jusqu’à l’ouverture du mercato d’été, vous donnera ainsi des nouvelles de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG. Neymar n’ayant pas le privilège du départ, le champion du monde français risque fort d’être envoyé dans plusieurs clubs. Deux retiennent déjà l’attention : le Real Madrid et le FC Barcelone. D’autres, et notamment en Angleterre, ne devraient pas tarder…

Hier, la presse espagnole a débuté son travail de sape. Avec des rumeurs devenues informations et des révélations qui laissent déjà deviner l’ambiance des prochains mois. Ainsi, et c’est Marca qui l’affirme, le PSG ne sera pas vendeur au sujet de son attaquant français l’été prochain. Le Real Madrid, positionné depuis bien longtemps dans le dossier, saurait donc à quoi s’en tenir. Mbappé ira jusqu’au bout de son contrat à Paris, à savoir en juin 2022.

Autre information, prétendue exacte, le FC Barcelone aurait également sondé l’entourage du joueur. C’est la Sexta qui l’affirme. Les dirigeants catalans auraient toutefois essuyé un refus du père du joueur, affirmant que Mbappé ne partirait que dans un seul club : le Real Madrid.

A suivre…