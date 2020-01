PSG : le clan Cavani (bien) habillé pour l’hiver

true

Partira, partira pas ? Bien difficile de répondre à la question au sujet d’Edinson Cavani, l’attaquant du PSG, qui, comme vous le savez, a des envies d’ailleurs eu égard à son faible temps de jeu.

Depuis plusieurs jours, l’intérêt de plusieurs clubs a été divulgué dans la presse. Sans que l’on sache si le joueur a des préférences pour l’Espagne (Atlético Madrid) ou l’Angleterre (Manchester United). Seule certitude, les parents d’El Matador, qui se sont répandus dans la presse, ont provoqué la colère d’Eric Carrière, le consultant de Canal Plus. Des propos tenus sur l’antenne de la chaîne cryptée.

« Sa mère et son père parlent, mais Edinson Cavani n’a pas 17 ou 18 ans. On entend quoi ? Que le club lui manque de respect parce qu’il ne le fait pas assez jouer. Moi, je trouve que c’est un manque de respect de ses parents par rapport aux joueurs du PSG qui jouent. Ça veut dire quoi ? Qu’il devrait prendre la place d’autres sur le terrain ? L’autre point : ils disent qu’il a tant donné pendant 7 ans. Mais il a fait son métier ! En étant payé un million et demi par mois sur sept ans ! On parle de respect ? »