PSG : Leonardo se saisit de l’affaire Mbappé à bras-le-corps

Des explications mais pas d’excuses. Pas le genre du joueur apparemment. A son remplacement lors de la victoire du PSG contre Montpellier (5-0) ce week-end, Kylian Mbappé avait montré son mécontentement et Thomas Tuchel lui avait expliquer sa façon de penser à même la pelouse. Une scène qui continue de beaucoup faire parler.

Et qui n’a pas plu à Leonardo, comme on peut l’imaginer. D’ordinaire plutôt interventionniste, le directeur sportif du PSG ne s’est pas encore exprimé sur ce clash entre la star parisienne (ou l’autre star parisienne) et son entraîneur, mais cela ne devrait plus trop tarder, annonce le site ParisTeam, qui révèle simplement que « Leonardo veut s’exprimer sur le cas Kylian Mbappé ». Du coup, on attend !