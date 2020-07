PSG – Ligue des Champions : Tuchel redoute l’Atalanta Bergame, Ménès relativise

true

Alors que le PSG affrontera en quarts de finale le club italien de l’Atalanta Bergame, Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, a fait part de son impression.

On peut certes l’analyser de différentes manières, mais seule la conclusion ne change pas : le PSG a hérité d’un très bon tirage au sort en quarts de finale de la Ligue des Champions. Car si l’Atalanta Bergame est une équipe aussi dangereuse qu’offensive, il est tout de même un luxe d’avoir pu éviter le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich.

Ce qui n’a pas été le cas de l’OL qui, de son côté, devra sortir la Juventus Turin pour pouvoir affronter le vainqueur du duel Manchester City-Real Madrid. Depuis l’annonce du tirage, les réactions se multiplient. Et, bien entendu, l’entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel, se montre prudent. Très prudent, même. « C’est compliqué parce que toutes les équipes ont beaucoup de qualité. L’Atalanta c’est une équipe spectaculaire, très spéciale parce que c’est une équipe italienne. Ils attaquent et marquent beaucoup de buts. Ils sont très très offensifs. On doit être préparés et nous devrons jouer attentivement. »

« Match piège face à une équipe qui pratique un jeu offensif ébouriffant »

Pour sa part, et sur son compte twitter, le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, a tenu à relativiser. Notamment en comparant le PSG aux autres clubs européens. « Atalanta Bergame pour le PSG. Match piège face à une équipe qui pratique un jeu offensif ébouriffant. Mais bon quand on voit les autres matchs il y a pas de quoi se plaindre. »

Pas faux.