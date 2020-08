PSG : Mbappé, au mieux sur le banc face à l’Atalanta Bergame ?

true

Touché à une cheville, Kylian Mbappé devrait prendre place sur le banc touche, mercredi prochain, pour PSG Atalanta Bergame, en quarts de finale de la C1.

Le 24 juillet dernier, Kylian Mbappé laissait le PSG, en finale de la coupe de France, face à l’ASSE. Le buteur français avait été victime d’un tacle rude de Loic Perrin, expulsé. Blessé à une cheville, le joueur formé à l’AS Monaco met tout en oeuvre pour être disponible face à l’Atalanta Bergame, en quart de finale de la C1.

Mais, au terme de la rencontre amicale face à Sochaux, Thomas Tuchel était pessimiste concernant la disponibilité de Mbappé. « Chaque jour, Kylian (Mbappé) travaille dur avec les kinés mais c’est court. On va parler avec le docteur et lui samedi pour voir pour la suite. mais je n’y crois pas trop pour l’Atalanta, on va voir s’il peut être sur le banc. »

Selon les informations du Parisien, Mbappé ne devrait pas commencer la rencontre en qualité de titulaire. L’avant-centre n’est pas encore assez remis. Le coup est rude pour le PSG et l’international français de 21 ans.

Mbappé bien présent à Faro avec le PSG

Arrivé à Faro (Portugal), pour un mini-stage de préparation avant les joutes européennes, le PSG s’est entraîné. L’occasion pour Mbappé de retoucher enfin le ballon depuis son incident avec Perrin. Le gamin de Bondy s’est même essayé à des frappes face au but.

Malgré cela, Thomas Tuchel ne prendra aucun risque. Le staff parisien ne veut pas mettre en péril l’avenir de Mbappé. L’éventuelle suite de la compétition sera au moins aussi importante que le match face à Bergame. Le PSG devra donc faire sans Di Maria (suspendu) et Verratti (blessure) pour l’ensemble du match face à l’Atalanta, et sans Mbappé au coup d’envoi.