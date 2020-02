PSG : Mbappé face à Zidane, les dessous de leur première rencontre

true

Voilà bientôt des semaines que leurs noms sont associés. Avec, en point de mire, le mercato et la possibilité, évidente, de voir un jour Kylian Mbappé (PSG) rejoindre le Real Madrid entraîné par Zinédine Zidane.

Les deux hommes, on le sait, s’apprécient. Ce qu’on savait moins, en revanche, c’est l’histoire de leur toute première rencontre. Racontée par l’attaquant du PSG, au travers d’une lettre accordée à Players Tribune. Le souvenir du gamin de Bondy est pour le moins vivace.

« Je dois enlever mes chaussures ? »

« Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid qui m’invitait en Espagne pour un stage d’entraînement pendant les vacances scolaires. C’était un choc parce qu’ils ont carrément dit à mon père : »Zidane voudrait voir votre fils. » À cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club(…) Je n’oublierai jamais le moment où on est arrivé au centre d’entraînement depuis l’aéroport. Zidane nous a accueilli sur le parking près de sa voiture et c’était une très belle voiture, bien sûr. On s’est dit bonjour et il m’a proposé de me conduire au terrain pour l’entraînement.

Il montrait le siège passager, genre : « vas-y, monte ». Mais je me suis liquéfié et j’ai demandé : « je dois enlever mes chaussures ? » Ahahaha ! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Mais c’était la voiture de Zizou ! Il a trouvé ça très marrant. Il a répondu : « bien sûr que non, allez, monte ». Il m’a conduit jusqu’au terrain d’entraînement et je me disais dans ma tête, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas vrai. Je dois encore être en train de dormir dans l’avion. »