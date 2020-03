PSG : Ménès note un vrai changement de comportement chez Mbappé

true

Lors de la large victoire du PSG sur la pelouse de l’OL (5-1), Kylian Mbappé s’est de nouveau distingué avec un triplé retentissant. Le jeune attaquant de l’équipe de France reste sur cinq buts en deux matchs, une forme éblouissante.

Sur son blog, Pierre Ménès n’a pas manqué de souligner ses performances, notamment au regard des réserves récentes à son égard. « Quand Mbappé a mis deux buts et une passe dé face à Dijon, tout le monde s’est empressé de dire que c’était face à Dijon. Cette fois, il score un triplé dans un grand match, face à une équipe qui est en 8e de finale de LDC ».

Surtout, Pierre Ménès a tenu à relever quelque chose de notable. A savoir un comportement qui semble bien plus positif depuis quelques temps. « Le numéro 7 du PSG a encore rendu une copie brillante et je le trouve en bien meilleure forme et surtout bien plus serein qu’il y a quelques semaines, lorsqu’il était énervé et boudeur. On retrouve le vrai », a écrit Ménès sur son blog.