PSG – Mercato : après l’échec Aouchiche, Leonardo règle un dossier

Après avoir échoué à faire signer un contrat professionnel Aouchiche (17 ans) et Kouassi (18 ans), le PSG est en passe de sécuriser Édouard Michut (17 ans).

Au PSG, l’exode des « Titis parisiens » a fait grincer des dents les supporters et les dirigeants. Coup sur coup, Tanguy Kouassi (18 ans) et Adil Aouchiche (17 ans) ont repoussé des contrats professionnels de leur club formateur. Kouassi s’est engagé avec le Bayern Munich. Aouchiche est pressenti du côté de l’ASSE.

Désormais, Leonardo prend aussi le dossier des jeunes espoirs en main. Énervés par les départs libres de belles promesses, le directeur sportif veut blinder d’autres éléments. Sous contrat aspirant jusqu’en 2021, Edouard Micht est la priorité des champions de France.

À 17 ans, ce milieu de terrain au petit gabarit est suivi par Manchester City, Chelsea, Valence et la Juventus. Selon Le Parisien, Michut est en passe d’accepter un contrat professionnel de son club formateur. L’international français moins de 17 ans souhaite s’engager pour trois saisons avec les pensionnaires du Parc des Princes. Alors qu’il a repris la saison avec le groupe U19, Michut veut progresser en tout quiétude.

Son entourage a rencontré à plusieurs reprises le directeur sportif, Leonardo, et son adjoint, Angelo Castellazzi. Durant les négociations, les proches de l’espoir n’ont pas demandé de garantis sur un nombre d’entraînements ou de matches avec les professionnels. Le joueur et sa famille privilégient d’abord un projet sportif sur le moyen terme. L’attitude du jeune homme sera forcément salué par les supporters du PSG. Ces derniers ont été très déçus du peu de reconnaissance de Kouassi et Aouchiche envers le club de la capitale.