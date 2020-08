PSG – Mercato : Daniel Riolo tacle le duo Neymar – Mbappé et cible les chantiers de Leonardo

true

Daniel Riolo n’est pas tendre avec Kylian Mbappé après la finale de la Ligue des champions et a ciblé les chantiers de Leonardo sur ce mercato.

La prestation décevante de Kylian Mbappé et Neymar contre le Bayern Munich a laissé des traces dans les esprits des observateurs. Les deux stars du PSG ont été incapables de faire la différence (0-1) et cela n’a pas échappé à l’œil aiguisé de Daniel Riolo.

« Quand ton seul schéma tactique c’est de jouer sur Neymar et Mbappé, tu ne vas pas bien loin, surtout que les deux stars, qui sont quand même venues au PSG pour ça, elles n’ont pas le droit de rater une finale. Neymar et Mbappé sont des joueurs avec des transferts colossaux, des salaires astronomiques, et tu n’as pas le droit de rater ta finale. Ce sont aussi des faillites individuelles pour ces deux stars du PSG », a confié le polémiste sur RMC Sport. Ce même Riolo a déjà ciblé les chantiers de Leonardo au PSG sur ce mercato.

Un milieu et un latéral droit, priorités du PSG cet été

« Derrière le duo, le PSG va devoir construire une équipe cohérente. Fort de cette finale, Tuchel doit s’affirmer et imposer ses idées sinon il n’a plus rien à apporter au PSG. Faire des câlins à Neymar ne peut pas être un schéma tactique, a-t-il poursuivi. A deux, à trois au milieu et avec qui, c’est le principal chantier. Paredes, Gueye, Herrera, Verratti aucun n’est, à mes yeux, un titulaire indiscutable. Aucun n’est un niveau de classe internationale. Et sans renfort dans ce secteur, Paris n’ira pas plus loin. Reste enfin le fameux couloir droit. Là encore une recrue de taille est attendue. »