PSG – Mercato : deux nouveaux courtisans de prestige pour Edinson Cavani !

C’est LE sujet du moment au PSG : Edinson Cavani quittera-t-il la capitale dès ce mercato d’hiver ? Lui qui, rappelons-le, est en fin de contrat au mois de juin prochain et qui ne supporte plus son statut de remplaçant imposé par Thomas Tuchel. El Matador, en dépit de sa popularité auprès des supporters, vit mal la situation et fait désormais le forcing pour aller retrouver du temps de jeu ailleurs.

Depuis plusieurs semaines, un club tente le tout pour le tout dans ce dossier : l’Atlético Madrid. Un autre, tout aussi important sur la scène européenne, vient également d’entrer dans la danse : Manchester United. C’est le quotidien anglais, The Daily Mirror, qui donne l’information aujourd’hui.

Ed Woodward and Ole Gunnar Solskjaer better be quick – Frank Lampard just admitted he’s a fan 👀#MUFC #CFC #PSG #Cavanihttps://t.co/Ow6HN993eX — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 20 janvier 2020

Selon le média, qui se garde bien d’avancer un quelconque montant, les Red Devils proposeraient à Cavani un contrat d’un an. Reste à savoir si El Matador n’a pas fait des Colchoneros sa réelle priorité. Et ce n’est pas tout puisque ce lundi, Franck Lampard, le coach de Chelsea, a également été élogieux sur l’Uruguayen. « C’est un superbe joueur. J’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude. Son nombre de buts parle pour lui. Je ne suis absolument pas au courant de sa situation donc on verra. »