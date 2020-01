PSG – Mercato : Leonardo annonce que Cavani a demandé à partir !

true

Depuis les convoitises répétées du PSG, il se dessinait que le cas Edinson Cavani serait le feuilleton de l’hiver. Cela se confirme ce dimanche soir avec un après-match agité du côté de Lorient.

En effet, c’est tout d’abord Thomas Tuchel qui a ouvert les hostilités en évoquant le cas de l’attaquant uruguayen. « Je ne suis pas sûr qu’Edinson Cavani sera là en février », a tout simplement lâché le coach allemand en conférence de presse.

Des déclarations qui ont trouvé un écho encore plus clair quand Leonardo s’est confié à son tour devant les médias. « On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu’il reste dans le club. Aujourd’hui, il a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l’Atlético de Madrid. Nous n’avons pas eu une proposition à la hauteur de la valeur du joueur », a confié le directeur sportif parisien avec sincérité. Les derniers jours du Mercato hivernal s’annoncent donc chargés du côté du PSG.