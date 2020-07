PSG – Mercato : Jesé règle ses comptes avec les dirigeants, une aubaine pour le FC Nantes ?  

true

Jesé (27 ans) ne joue plus du tout au PSG depuis le 4 août 2019 et a réglé ses comptes avec les dirigeants du club. L’occasion de scruter le marché ?

« Que s’est-il passé, Jesé ? » Ce dimanche, Marca essaye d’un savoir plus sur la trajectoire de l’attaquant espagnol du PSG, mis au placard par Thomas Tuchel depuis un an. Pourtant, l’intéressé se sent en pleine forme et apte à jouer en compétition officielle. « Je travaille comme un animal, assure l’intéressé depuis le centre d’entraînement de Marbella. Je veux être sur un terrain de football, c’est l’endroit où je dois être. » En attendant, Jesé squatte les terrains d’entraînement du PSG après ses prêts ratés (Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting Lisbonne).

Sur sa traversée du désert, le joueur de 27 ans reconnaît avoir fait face à plusieurs « séries de problèmes », avoir « été triste » et « pleuré » mais jure que « tout est rentré dans l’ordre. » « Ce dont j’ai besoin c’est d’un endroit où je peux jouer 30 matches par saison », explique-t-il à Marca. Avant d’envoyer un tacle au PSG. « Le PSG sait que j’ai travaillé pour ça, que j’ai été professionnel mais ils ne m’ont pas laissé ma chance. Maintenant j’ai un contrat avec le PSG, je suis à sa disposition », conclut-il avec rage.

Le FC Nantes cherche un buteur et a déjà tenté Jesé en 2018

Si Jesé est à la disposition du PSG, RMC Sport assure que le club de la capitale essayera comme chaque été de le refourguer à un club intéressé. Dans cette veine, on se rappelle que le FC Nantes avait tenté sa chance au mercato d’été 2018 avant que le prêt ne capote pour des raisons fumeuses. A un an de la fin de son contrat et alors que Waldemar Kita cherche un buteur de renom, les Canaris doivent-ils tenter leur chance ? Le risque semble réel, mais l’était-il moins avec le sulfureux Hatem Ben Arfa ?