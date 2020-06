PSG – Mercato : la destination de Thomas Meunier se précise

Il est, au même titre que certains joueurs du PSG (Kurzawa, Thiago Silva, Cavani), en fin de contrat. Et n’a pas bénéficié d’une offre de prolongation au cours des derniers mois. On parle ici du latéral belge, Thomas Meunier, qui s’imaginait pourtant bien rester dans la capitale, avant que Leonardo ne décide du contraire.

Depuis, les rumeurs autour de son prochain club ne manquent pas. Et si la Premier League a longtemps été évoquée, notamment à Manchester United, il semblerait que Meunier soit à l’heure actuelle en discussions avancées avec un certain José Mourinho. Et donc proche de rejoindre les Spurs de Tottenham.

Comme le précise, ce matin, Sky Sports, le joueur belge pourrait signer son contrat dans les tous prochains jours. Une fois que son engagement avec le club de la capitale expire, soit le 30 juin.

Tottenham are reportedly in talks to sign PSG free agent Thomas Meunier at the end of this season.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 16, 2020