PSG : Silva, Meunier, Kurzawa, Cavani, le grand ménage est attendu

Alors que son mercato n’a pas encore débuté, le PSG va devoir trancher au sujet de plusieurs joueurs en fin de contrat. Silva, Cavani, Meunier et Kurzawa.

A défaut d’arrivées, du moins pour le moment, le mercato du PSG pourrait vite débuter avec de nombreux départs. Et notamment les joueurs en fin de contrat, toujours pas reconduits par Leonardo en ces temps complexes liés à la crise du COVID-19. Des décisions seront-elles prises et annoncées dans les prochains jours ? Rien n’est moins sûr.

En attendant, il est instamment demandé aux dirigeants parisiens de procéder au grand ménage de printemps. Et pas plus tard qu’hier soir lors de l’émission, Canal Football Club. Ainsi, l’ancien défenseur du club, Alain Roche, attend du changement en défense centrale et souhaite le départ de Thiago Silva. « Certes impérial en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. »

« Devant, il faut en revanche garder Icardi et non Cavani. Pourquoi ? Parce qu’il est plus jeune. »

Pierre Ménès, lui, s’est montré encore plus clair sur trois joueurs de l’effectif actuel. « Meunier et Kurzawa peuvent et doivent partir. Devant, il faut en revanche garder Icardi et non Cavani. Pourquoi ? Parce qu’il est plus jeune. »