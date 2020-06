PSG – Mercato : Leonardo chasse un défenseur central

true

Après le départ de Silva et celui probable de Kouassi, le PSG s’est mis en quête d’un renfort dans son arrière-garde. Leonardo s’intéresse à David Alaba.

Le PSG souhaite se renforcer en défense centrale. Le club de la capitale va perdre deux éléments importants de son effectif dans ce secteur : Thiago Silva (35 ans) et Tanguy Kouassi (18 ans).

Alors, en plus d’un gardien, de latéraux et d’un milieu, Leonardo prospecte un défenseur central. Le directeur sportif pourrait bien lorgner du côté du Bayern Munich. Intéressé par Lucas Hernandez (24 ans), le Brésilien suit avec attention la situation de David Alaba (27 ans)

Selon Sky en Allemagne, les Rouge et Bleu ont récemment pris la température autour de l’entourage de l’Autrichien. Le PSG a fait connaître son intérêt. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain de formation s’impose cette saison dans une position inédite de défenseur central (26 matches en Bundesliga, 1 but).

À l’instar de la piste menant à Hernandez, le dossier sera difficile à conclure. A priori, les Bavarois souhaitent prolonger le natif de Vienne. Il y a quelques jours, le directeur sportif Hasan Salihamidzic s’est exprimé sur la situation d’Alaba : « Nous sommes très heureux de l’évolution de David cette saison. Il est le patron de la défense et est devenu une personnalité. Nous avons eu quelques conversations et continuerons à nous parler (n.d.l.r : sur une prolongation de contrat). Mais pour le moment, nous nous concentrons tous sur le côté sportif. David sait ce qu’il a au Bayern et vice versa. »

Le PSG connaît le prix pour Koulibaly

Devant les difficultés rencontrées, Leonardo pourrait, dans les jours à venir, réactiver la piste Kalidou Koulibaly (28 ans). Sous contrat jusqu’en 2023 au Napoli, le natif de Saint-Dié-des-Vosges aurait des envies d’ailleurs. En cause, un conflit latent avec sa direction depuis le début de la saison.

Interrogé dans les colonnes du Corriere Dello Sport, Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli, a commenté la situation de certains de ses joueurs dont celle de Kalidou Koulibaly : « Fabien Ruiz a encore trois ans de contrat, Kalidou Koulibaly deux. Où est le problème ? Si Manchester City, United, ou le PSG présentaient une offre de 100M€, j’y penserais. Il est probable qu’ils partiraient. Mais, seulement si leur volonté était de partir. Je ne prendrais pas en considération une offre de 60M€. Je suis solide. Si je voulais absolument remporter le Scudetto aujourd’hui, je me retrouverais avec 300 ou 400M€ de dette. » À ce prix-là, Leonardo ne bougera pas. Sa recherche d’un défenseur central deviendrait un élément compliqué de son été.