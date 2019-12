PSG – Mercato : Leonardo espère combler deux manques en un échange XXL

true

Leonardo, le directeur sportif du PSG, semble décidé à essayer de régler en une seule transaction ses besoins de l’hiver.

La donne semble assez claire à l’approche du Mercato hivernal pour le PSG. Les arrivées d’un latéral polyvalent et d’un milieu de terrain sont envisagées par Leonardo. De quoi offrir un effectif un peu plus fourni à Thomas Tuchel pour la deuxième partie de saison.

En ce sens, le directeur sportif brésilien semble fixer ses regards du côté de la Juventus Turin. Emre Can et Mattia De Sciglio sont deux joueurs souhaités par le dirigeant du PSG. Et pour les obtenir, Leonardo compterait se servir de la monnaie d’échange Leandro Paredes.

Alors que le quotidien Tuttosport a évoqué la possibilité d’un échange simple entre Emre Can et Paredes, le Corriere dello Sport affirme de son côté que Leonardo estimerait que l’international allemand aurait une valeur moindre que l’Argentin. Ces 10 millions de différence estimé par Leonardo permettrait d’inclure De Sciglio pour équilibrer la balance. Une transaction osée qui ne semble pour le moment pas du goût de Fabio Partici, le directeur sportif de la Juventus. Mais les négociations ne font que débuter…