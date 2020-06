PSG – Mercato : Leonardo invité à pousser dehors un troisième « historique » !

true

Après Thiago Silva et Edinson Cavani, Habib Beye estime que Leonardo devrait se pencher sur la situation de Marco Verratti au PSG…

Hier, sur le plateau du Canal Football Club, l’émission phare de Canal Plus, il a (entre autres) été question des départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani du PSG. Une page va bientôt se tourner et pour Habib Beye, le consultant de la chaîne, la décision de Leonardo, le directeur sportif, de se séparer des deux joueurs peut se comprendre.

« Le débat devrait exister pour Verratti »

« Thiago Silva, c’est logique. A son âge, il est difficile d’accepter un rôle de remplaçant. Et Cavani, à partir du moment où Icardi signe, tout s’arrête pour lui. Son parcours sur ces dix dernières années est exceptionnel mais Leonardo préfère la jeunesse d’Icardi. »

Les départs de Silva (35 ans) et Cavani (33 ans) permettront au PSG d’économiser 34 M€ sur leur masse salariale. Et selon l’ancien marseillais, afin de démarrer un nouveau cycle, Leonardo devrait se pencher sur un autre cadre historique du club, Marco Verratti. « Le débat devrait exister pour Verratti même sil est plus jeune. C’est une question de rendement », a-t-il glissé.