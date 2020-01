PSG – Mercato : Leonardo proche d’attirer un défenseur grâce à Kurzawa ?

true

Pendant de longues semaines avant le Mercato hivernal, la rumeur agitait l’actualité aussi bien en France qu’un Italie. Le PSG et la Juventus pensaient à conclure un échange pour plusieurs joueurs. Paredes, Kurzawa ou Meunier étaient évoqués côté parisien, Emre Can et Mattia De Sciglio côté transalpin.

Alors que les mouvements au milieu de terrain semblent avoir pris du plomb dans l’aile, les négociations semblent reprendre pour les défenseurs. L’Equipe, confirmé par plusieurs sources italiennes, affirme que le PSG et la Juventus sont en discussion pour un échange Kurzawa – De Sciglio.

Le site du quotidien se montre même confiant sur l’issue du dossier. « De source italienne, les négociations avancent bien. Au point que l’international français, en fin de contrat en juin et courtisé ces derniers jours par Arsenal, s’imagine en Italie dans les prochains jours », écrit d’ailleurs l’Equipe. L’opportunité est ilest vrai séduisante pour les deux joueurs, en mal de temps de jeu dans leurs clubs respectifs.