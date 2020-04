PSG – Mercato : nouveau point de chute annoncé pour Mauro Icardi

true

L’attaquant du PSG, Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L’Espagne pourrait l’attirer.

Il constitue l’un des nombreux dossiers du prochain mercato d’été du PSG. A condition, toutefois, que les dirigeants parisiens acceptent de sortir le chéquier et règlent un montant annoncé de 70 millions d’euros à l’Inter Milan qui, comme vous le savez, a proposé au PSG une option d’achat pour Mauro Icardi.

Que décidera le club ? Et surtout le joueur dans les prochaines semaines ? Si la tendance semble être à un transfert au PSG, il est des médias qui annoncent Icardi dans différents clubs. C’est le cas du quotidien italien, Tuttopsort, qui précise que Wanda Nara, femme et agent de Icardi, aurait récemment eu des contacts avec Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atletico Madrid. Et Tuttosport de rajouter que l’Espagne attirerait Icardi. Davantage que la France et le PSG.

A suivre…