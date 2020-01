PSG – Mercato : personne ne souhaite le départ d’Edinson Cavani…sauf lui

true

Le consultant de RMC, Jérôme Rothen, est on ne peut plus clair : Edinson Cavani doit avoir l’opportunité de signer ailleurs lors du mercato d’hiver.

C’est LE débat du moment au PSG : faut-il laisser partir Edinson Cavani lors de ce mercato d’hiver ? La question ne mérite même pas d’être posée auprès des supporters parisiens, eux qui montrent leur attachement au Matador à chacune de ses (rares) apparitions.

En revanche, les dirigeants du club de la capitale semblent hésiter sur la marche à suivre. D’abord réticents à laisser filer l’Uruguayen, en fin de contrat au mois de juin prochain, Leonardo et compagnie pourraient finalement répondre à la demande de Cavani, pressé d’aller chercher du temps de jeu ailleurs.

En attendant, l’ancien parisien, Jérôme Rothen, a une idée claire sur le sujet : Cavani doit partir. Pour que l’image du PSG en ressorte grandie. Extraits des propos tenus par le consultant sur les ondes de RMC.

« Cavani a un problème, c’est qu’il ne communique pas. Mais peut-être qu’il ne communique pas pour ne pas foutre le bordel dans un club où il est idolâtré par la plupart des supporters. Cavani aime ce club, il ne fait pas semblant. On peut en déduire qu’il souffre, qu’il souffre beaucoup.

Quand tu vas voir ton directeur sportif et que tu lui dis : ‘Je veux quitter le club’, alors que le club est bien parti pour gagner des compétitions, c’est qu’il n’est pas bien. Comme le club n’a pas été classe, la porte de sortie peut être synonyme de rattraper les erreurs du passé et d’en sortir un peu plus grandi. Cavani ne peut pas rester. »