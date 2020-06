PSG – Mercato : Thiago Silva envoie un message brouillé à Leonardo

true

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva s’est affiché avec le maillot de Fluminense floqué de son nom et du numéro trois.

Une photo qui éloigne un peu plus Thiago Silva du PSG. À 35 ans, l’international brésilien se retrouve en fin de contrat avec le club de la capitale au terme de la saison. Ce jour, le défenseur central a posté une photo où il brandit fièrement le maillot du Fluminense.

Ancien du club (2006-2008), O Monstro est devenu un socio de l’entité située à Rio de Janeiro. En plus du maillot floqué à son nom et du trois, son numéro fétiche, le « Flu » a également publié sa nouvelle carte de membre. Un indice certain sur une future envie de Silva. Mais, avant un retour au pays, l’Auriverde privilégierait une prolongation de contrat au PSG ou un autre projet européen.

Confiné au Brésil, Thiago Silva est attendu à la reprise de l’entraînement collectif du PSG le 22 juin prochain. Avec ses équipiers, il essaiera de remporter les deux coupes nationales et surtout la première Ligue des Champions de l’histoire du club parisien.