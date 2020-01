PSG – Monaco (3-3) : Raymond Domenech n’a plus aucun doute sur les 4 Fantastiques

true

Le PSG a été tenu en échec au Parc des Princes hier soir par une belle équipe de l’AS Monaco. Son premier match nul de la saison en L1. Thomas Tuchel alignait pourtant ses 4 Fantastiques, en attaque, mais c’est au milieu que les Parisiens ont pris l’eau… Un match riche en enseignements selon Raymond Domenech.

🎥 Revivez les meilleurs moments 🆚 Monaco, avec notamment le doublé de @NeymarJr ⚽️⚽️#PSGASM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 13 janvier 2020

« On a vu les limites de ce système, a commenté l’ancien sélectionneur dans L’Equipe du Soir. Contre Saint-Etienne, en championnat, tu peux jouer à quatre attaquants, la plupart du temps. Mais j’avais des doutes avant et là, je n’en ai plus. Contre des équipes capables de garder le ballon, de créer des décalages, ça pose trop de problèmes. On l’a vu avec Ben Yedder. Et contre Dortmund, qui joue un peu dans ce registre là, ça peut poser un gros problème. »

Pour l’éviter, Raymond Domenech a glissé ce conseil : reculer, ajouter un milieu supplémentaire. « Il manque un pivot dans cette équipe », estime-t-il.