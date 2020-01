PSG – Monaco (3-3) : Thiago Silva menacé par les 4 Fantastiques ?

true

Le PSG a été tenu en échec au Parc des Princes hier soir par une belle équipe de l’AS Monaco. Thomas Tuchel alignait pourtant ses 4 Fantastiques en attaque, mais c’est au milieu que les Parisiens ont pris l’eau… Un match riche en enseignements selon Ludovic Obraniak, qui a mis en avant hier dans L’Equipe du soir le problème posé par Thiago Silva.

Match nul après avoir poussé dans ces derniers instants pour arracher les 3 points. Rendez-vous mercredi à Louis-II pour la prochaine journée #PSGASM 🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/3hV7qFOz4u — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 12 janvier 2020

« Thiago Silva a l’habitude de reculer quand les événements sont contraires et c’est un vrai problème, surtout dans ce système là ». Régis Brouard a rejoint l’ancien Dogue dans son analyse. « On est en train de se demander si Thiago Silva peut jouer dans ce système là, parce que cela impliquerait qu’il joue plus haut. Mais si on se demande ça, c’est que la réponse est dans la question… »