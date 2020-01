PSG : Neymar affole vraiment les compteurs

true

Le PSG a poursuivi son sans faute de ce début d’année en s’imposant au LOSC hier soir grâce à un doublé de Neymar, et à un deuxième but, sur penalty, qui a fait suite à une faute de Gueye sur Ikoné non sifflée par M. Delerue. Dans cette rencontre, le PSG, bien que brillant par moments, n’a pas franchement convaincu. Mais Neymar a fait la différence.

100 – Neymar a été impliqué sur son 100e but en 75 matches toutes compétitions confondues avec Paris (65 buts, 35 assists). Centenaire. pic.twitter.com/OEtTYd9Mop — OptaJean (@OptaJean) January 26, 2020

Reçu 7/7 en L1

Buteur lors de ses 7 derniers matches en L1, le Brésilien est au top et les stats le prouvent. Opta révèle que Neymar est le 1er joueur à inscrire au moins 46 buts lors de ses 50 premiers matches de Ligue 1 depuis Gunnar Andersson (47) entre 1950 et 1952 avec l’OM. L’ancien joueur du Barça est impliqué sur 19 buts lors de ses 10 dernières rencontres toutes compétitions confondues avec Paris (11 buts, 8 assists). A Lille, il a été impliqué sur son 100e but en 75 matches toutes compétitions confondues avec Paris (65 buts, 35 assists). Phénoménal.