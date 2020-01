PSG : Neymar, l’arbre qui cache la forêt ?

true

Le PSG a poursuivi son sans faute de ce début d’année en s’imposant au LOSC hier soir grâce à un doublé de Neymar, et à un deuxième but, sur penalty, qui a fait suite à une faute de Gueye sur Ikoné non sifflée par M. Delerue. Mais dans cette rencontre, le PSG, bien que brillant par moments, n’a pas franchement convaincu.

46 – Neymar est le 1er joueur à inscrire au moins 46 buts lors de ses 50 premiers matches de Ligue 1 depuis Gunnar Andersson (47) entre 1950 et 1952. Colossal 💪. @neymarjr @PSG_inside pic.twitter.com/Hv15WG8kdw — OptaJean (@OptaJean) January 26, 2020



Kylian Mbappé est passé à côté de son match, Mauro Icardi n’a pas marqué lui non plus et Thiago Silva s’est blessé. Mais Neymar a fait la différence. Quasiment à lui seul selon Jérôme Alonzo.

« En ce moment, il est au top de sa carrière physiquement, a commenté l’ancien gardien dans L’Equipe du Soir. Il a fait un grand match. Il n’a rien raté. Rien que pour sa prestation, ce match méritait d’être vu. Il est à son niveau du Barça, celui de la Remontada. » Certains de ses coéquipiers feraient bien d’en prendre de la graine. Car dans cinq matches, c’est Dortmund, Haaland, Sancho, Reus et compagnie, qui seront en face…