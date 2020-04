PSG : Neymar, Mbappé, Silva…la baisse des salaires ne passe pas

false

Au contraire du FC Barcelone, ou de la Juventus Turin, le PSG ne parvient pas à trouver un accord avec ses joueurs sur une baisse des salaires.

Depuis le début de l’épidémie du coronavirus, et comme vous le savez, sans doute, de nombreux clubs européens ont obtenu l’accord de leurs joueurs quant à une baisse significative de leurs salaires. Le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus Turin ou encore Chelsea ont ainsi sensibilisé leurs joueurs au Covid-19, Lionel Messi et les siens acceptant même une baisse de 70% de leurs émoluments. Ce n’est pas le cas au PSG, avec une direction qui tarde à obtenir un accord de ses différentes stars.

Comme le rapporte l’Equipe, ce matin, et en dépit d’annonces récentes, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, n’a toujours pas obtenu « l’effort » espéré. Neymar, Mbappé, Silva et consorts sont certes au chômage partiel et touchent, comme une bonne partie des salariés français, 70% de leur salaire brut. Selon le quotidien sportif, les pourparlers engagés n’ont pas été évoqués par tous les joueurs de Thomas Tuchel. Et ce au sein des différents groupes de discussions des joueurs.

Une position figée

D’autres, et les noms ne sont pas cités, auraient même une position figée quant à la demande de leur direction. Et n’auraient pas l’intention de se soumettre à de tels efforts. Les prochaines heures, et notamment si la décision de reprendre le championnat ou non est annoncée aujourd’hui, permettront sans doute d’en savoir plus.