PSG, OL, ASSE : Perrin, Cabaye, Silva, Kurzawa… L’Etat valide les prolongations de contrat

Désormais, avec l’accord des joueurs, les trois clubs pourront allonger de quelques mois les baux. Dans ce cadre, l’ASSE a déjà pris contact avec Perrin et Cabaye pour éventuellement prolonger leur contrat. Quant à Saliba, il faudra l’aval d’Arsenal, le club propriétaire du joueur. Pour le PSG, si Edinson Cavani et Thomas Meunier ont déjà indiqué qu’ils ne reviendraient pas, le club de la capitale sont sur la bonne voie pour convaincre Thiago Silva et Layvin Kurzawa.