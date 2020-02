PSG : Neymar plus une énorme surprise dans le onze de Tuchel à Dortmund ?

true

Le PSG n’a guère tremblé mardi dernier à Dijon (6-1) pour se hisser dans le dernier carré de la Coupe de France, où il affrontera Lyon. Et un homme a marqué les esprits en Bourgogne : Pablo Sarabia. Rarement titulaire en championnat et en Ligue des champions, le Madrilène profite des coupes nationales pour se montrer. Et avec 6 buts à son compteur, le Monsieur Coupe de France à Paris, c’est lui.

12 buts et 7 passes décisives pour l’Espagnol

Au total, Sarabia (27 ans) compile 12 buts et 7 passes décisives cette saison. Et alors qu’un petit doute plane toujours sur la participation de Neymar au 8e de finale aller de Ligue des champion à Dortmund, il se pose en option pour Thomas Tuchel en cas de forfait du Brésilien. « Sarabia ira sur le banc si Neymar joue mais il donne une option à Tuchel, estime Vikash Dhorasoo, sur La Chaîne L’Equipe. Quand il joue il est bon. Il marque. C’est une vraie bonne option. »

Sarabia en pointe au détriment d’Icardi ou Cavani ?

L’Équipe, dans son édition du jour, va même plus loin que l’ancien milieu de l’OL. Selon le quotidien sportif, l’ancien milieu offensif du FC Séville a une vraie chance de débuter demain en Allemagne aux côtés de Kylian Mbappé en lieu et place de Mauro Icardi ou Edinson Cavani. Sarabia serait alors le quatrième élément d’une attaque menée par Neymar, qui serait prêt pour ce choc.