PSG, Real Madrid – Mercato : Zidane répond à Mbappé

Les amabilités se succèdent. Et, forcément, en période de Mercato, ça fait jaser. Cette fois, néanmoins, et comme nous vous le disions ce matin, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, s’est contenté de revenir sur l’admiration qu’il portait, enfant, à Zinédine Zidane, ex icône de l’équipe de France et actuel entraîneur du Real Madrid.

Zizou, il y a quelques minutes, a été interrogé, à son tour, sur Mbappé. Et le technicien madrilène n’est pas tombé dans le panneau, évacuant bien entendu toute considération liée au Mercato.

