PSG, Real Madrid : un ancien marseillais ciblé par les deux clubs ?

Un média espagnol l’affirme : l’ancien attaquant de l’OM, Lucas Ocampos, serait dans le viseur du Real Madrid et du PSG. Sérieusement ?

En matière de football, tout va très vite. Et notamment lorsque le Mercato commence à sévir. C’est le cas au sujet de l’ancien attaquant de l’OM, Lucas Ocampos, parti l’été dernier au FC Séville pour près de 15 millions d’euros et qui reste sur une saison aboutie. A tel point que selon La Razon, l’Argentin ferait tourner les têtes de plusieurs clubs européens. Et non des moindres.

Ainsi, Ocampos serait dans le viseur du Real Madrid, du PSG et même du Borussia Dortmund. Qui, tenez-vous bien, seraient disposés à mettre les 70 millions d’euros demandés par le club andalou. Info ou intox ? On penche plutôt pour la deuxième solution…

A noter, tout de même, qu’une telle opération, si elle se réalisait, permettrait au club phocéen de récupérer plusieurs millions d’euros.