PSG, Stade Rennais : Ronaldo met des bâtons dans les roues de Ben Arfa

true

En s’engageant 6 mois à Valladolid, Hatem Ben Arfa (33 ans) espérait un énième rebond. Mais, sa direction composée de Ronaldo cherche déjà sa succession.

Après s’être relancé au Stade Rennais après son échec au PSG, Hatem Ben Arfa (33 ans) aurait pu capitaliser pour finir en beauté sa carrière. Mais, le joueur formé à l’OL a souhaité prendre le temps de la réflexion. Pendant 6 mois, le milieu offensif est resté sans club.

En janvier, Ben Arfa avait décidé de reprendre le cours de sa carrière. Le Real Valladolid (Liga) a souhaité tenter le pari de relancer ce talent gâché. Avec seulement 3 petites apparitions, son passage en Espagne est pour le moment un énorme flop. En fin de contrat au 30 juin, l’ancien du PSG devrait certainement retrouver la case chômage. Il n’entre plus dans les plans de son club.

Valladolid avance déjà sur la succession du natif de Clamart. Ronaldo, président du club espagnol, est en train de jouer de ses relations pour ramener une nouvelle tête d’affiche dans le nord-ouest de l’Espagne.

Face à la concurrence, l’avenir de Ben Arfa se trouble

Dans le Daily Mail, le champion du monde 2002 a ouvert la porte à Alexis Sanchez (32 ans). Prêté par Manchester United à l’Inter Milan, le Chilien peine à se relancer du côte des Pyrénées. Avec seulement 1 et 3 passes décisives en 17 apparitions, l’ailier n’a pas convaincu les dirigeants interistes. Manchester United ne souhaite également pas le voir revenir au sein du club.

Une situation qui n’inquiète pas Ronaldo. L’ancien buteur est prêt à renouveler un pari comme il avait tenté avec Ben Arfa : « Il a beaucoup de qualités. S’il ne s’impose pas à l’Inter, les portes seront ouvertes pour lui à Valladolid. »

Un intérêt qui pourrait clore brusquement l’aventure espagnole pour l’ancien international français. Car outre Luis Pérez et Javi Sanchez, selon Marca, l’équipe d’Hatem Ben Arfa va prochainement accueillir Fabian Orellana. L’attaquant international chilien de 34 ans, en fin de contrat avec Eibar, était courtisé par Levante, Osasuna et Alavés. Cette saison, il a marqué 8 buts et donné 9 passes décisives en 29 rencontres, toutes compétitions confondues. Des statistiques très éloignées de celles de Ben Arfa qui ne s’est pas encore montré décisif avec Valladolid.