PSG : Thomas Tuchel a été séduit par sa dernière trouvaille

Il y a quelques mois, le PSG enregistrait l’arrivée de Mitchel Bakker, latéral gauche venu de l’Ajax. Depuis, celui-ci n’a pas eu franchement la confiance de Tuchel, avec une seule apparition en Coupe de France contre Pau.

Mais contre Dijon, Tuchel a décidé de lancer Bakker avec une titularisation qui s’est avérée être une réussite. Au point que le coach allemand, après la rencontre, a fait part de sa très grande satisfaction. « C’était sa première comme titulaire. Il a été très, très bien. Je dois dire qu’il a été très fiable, très concentré. C’était une bonne performance », a souligné Tuchel.

Bakker, de son côté, n’a pas caché sa sastisfaction devant la presse. « Je me sens bien. J’étais heureux de débuter aujourd’hui. Aujourd’hui je pouvais montrer ce que je pouvais faire et je pense l’avoir fait. Le coach m’a dit de jouer tranquille, normalement, de faire ce que je sais faire, de profiter. Ca fait 8 mois que je suis là. L’attente était longue. Ma dernière apparition était en décembre. J’étais heureux de débuter et de pouvoir montrer ce que je vaux », a conclu le défenseur parisien, qui devient peut-être une option de plus pour la fin de saison.