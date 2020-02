PSG : Thomas Tuchel s’est fait harakiri à Dortmund

true

Les stats le montrent : le PSG perd plus souvent lorsqu’il joue avec une défense à trois. Ce qui accable d’autant plus Thomas Tuchel.

Le PSG a perdu hier soir à Dortmund (1-2) et Thomas Tuchel, qui a enlevé un attaquant pour revenir à un système plus défensif en 3-4-3 se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. La qualification reste possible mais l’ambiance s’est dégradée avec Neymar qui critique son manque de rythme hier après avoir été mis au frigo plusieurs matches et le frère de Presnel Kimpembe qui insulte gaiement Tuchel sur les réseaux sociaux.

6 – Paris a perdu 6 des 24 matches disputés avec une défense à 3 sous Thomas Tuchel (25%), c’est autant que lors des 71 rencontres débutées avec une défense à 4 (8%). Risqué. #BVBPSG pic.twitter.com/Yx1xkvDOJU — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2020

Opta publie deux stats intéressantes. La première, c’est que Paris a perdu 5 de ses 6 derniers matches en 8e de finale de Ligue des Champions (1 victoire), après être resté invaincu lors des 9 premiers (6 victoires, 3 nuls). Et la seconde, accablante pour Tuchel, c’est que le PSG a perdu 6 des 24 matches disputés avec une défense à 3 sous Thomas Tuchel (25%), soit autant que lors des 71 rencontres débutées avec une défense à 4 (8%). Et pourtant…