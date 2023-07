Quiz Mercato : seul un expert aura 7/10 ou plus à ce quiz sur les transferts les plus marquants de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Quels sont les plus gros achats et les plus grosses ventes de chaque club ? Comment la Ligue 1 est devenu une vitrine mondiale avec l'arrivée du PSG et de QSI avec le transfert marquant de Neymar ? Quel est le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM ? De l'OL ? Du RC Lens ? Toutes ces questions, seul un véritable expert du championnat français peut y répondre.

De Neymar au Mercato du Stade Rennais, mettez vos connaissances à rude épreuve

Si vous avez l'habitude de regarder le tableau Mercato de L'Equipe assis sur votre serviette à la plage au bord de la Méditerranée, si pour vous cette période est aussi excitante qu'angoissante avec des étoiles plein les yeux et des stars plein la tête, ce quiz est fait pour vous !

Alors, prêt à relever le défi ?

Si vous n'arrivez pas à visualiser ce quiz, cliquez sur ce lien.

