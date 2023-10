RC Lens – FC Nantes : les compos sont là !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Pour ce match, Franck Haise a perdu deux éléments par rapport au match du PSV Eindhoven puisque Pereira Da Costa et Wesley Saïd ont rejoint Wuilker Farinez et Jimmy Cabot à l’infirmerie. Côté FCN, il manque toujours Douglas Augusto dont le retour est prévu la semaine semaine prochaine. Pierre Aristouy a choisi de se passer des services de Fabien Centonze, Bastien Meupiyou, Nathan Zézé, Lamine Diack et Stredair Appuah.

Les compos officielles :

RC Lens : Samba (cap.) – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, A.Samed, A.Diouf, Machado – Sotoca, Wahi, Thomasson.

FC Nantes : Lafont – Duverne, Cömert, Castelletto – Coco, Chirivella (cap.), Moutoussamy, Merlin – Mollet, Abline, Simon.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life