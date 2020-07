RC Lens : Gaël Kakuta réserve un cadeau empoisonné au PSG

true

Recruté par le RC Lens au mercato, Gaël Kakuta (29 ans) entend faire chavirer les supporters de Bollaert lorsque les Sang et Or recevront le PSG la saison prochaine.

Franck Haise est un pragmatique. L’entraîneur du RC Lens connaît assez le football pour savoir qu’une bonne prochaine saison passe sans doute par un exercice réussi de Gaël Kakuta. Recrue star du mercato lensois cet été, l’ancien milieu offensif du SC Amiens devrait ainsi être son meneur de jeu en 2020-2021. À ce titre, le coach artésien veut le placer dans les meilleures conditions.

« On sait pourquoi on l’a recruté mais on va tous devoir faire beaucoup d’efforts. On attend que chacun apporte sa pierre à l’édifice, a déclaré Haise. Gaël ne jouera pas dans le même système qu’à Amiens mais il sera dans les soutiens de nos attaquants car on jouera surement plutôt à deux devant. À Amiens, il n’avait qu’une seule pointe devant lui. Il aura deux fois plus de possibilités de jouer vers l’avant. »

Kakuta rêve d’un but lumineux contre le PSG

Ce traitement de faveur ne présage que du positif pour Kakuta, qui a même déjà prévu de flamber face au PSG pour faire chavirer Bollaert en début de championnat. « Les supporters de Lens sont très réputés pour l’ambiance et si je mets un but comme contre Paris (une lourde frappe croisée qui termine sa course dans la lucarne opposée) ici je pense que ça va être très beau à vivre. Ça fait partie de ces choses qui motivent, concède le joueur de 29 ans au site Lensois.com. Étant jeune, j’ai été ramasseur de balle, j’ai vu plusieurs matches à Lens, ça donne envie à un joueur de venir à Lens. »